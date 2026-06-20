Samsun Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken bulutlu. Sıcaklık 25 derece civarında bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 18 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bugün, hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişecek. Genel olarak değişken bulutlu bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü çoğunlukla güneşli hava olacak. Sıcaklıklar 26 derece civarında seyredecek. 22 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Bu gün de sıcaklık 26 derece civarında kalacak. 23 Haziran Salı günü yine çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 26 derece civarında.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 19 ile 26 derece arasında değişecek. Hava koşulları genellikle değişken bulutlu olacak. Ayrıca, çoğunlukla güneşli günler var. Yer yer sağanaklar da görülebilir.

22 Haziran Pazartesi günü beklenen sağanaklar nedeniyle dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Gündüz sıcaklıklar 25 dereceye yükselebilir. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih etmelisiniz. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18 dereceye düşeceğini unutmayın. Yanınıza bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişken bulutlulukla devam edecek. Sıcaklıklar 19 ile 26 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli ve yer yer sağanaklı günler yaşanacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olasi yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önerilir.