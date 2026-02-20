Samsun Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17 derece, gece ise 12 derece. Rüzgar güney yönünden saatte 10 km hızla esiyor. Nem oranı %59 civarında. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 21 Şubat Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 derece, gece ise 8 derece. 22 Şubat Pazar günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece, gece ise 6 derece. 23 Şubat Pazartesi günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9 derece, gece ise 6 derece.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecek. 23 Şubat Pazartesi günü rüzgarın etkisiyle hava serin hissedilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgar nedeniyle giysi tercihine dikkat edilmesi faydalı. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.