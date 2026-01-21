HABER

Samsun Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Ocak'ta güneşli ve açık bir hava beklenirken, sıcaklık 9 dereceye yükselecek. 22 Ocak'ta çok bulutlu bir gün geçireceğiz ve sıcaklık 13 derece olacak. 23 Ocak'ta sıcaklık 15 dereceye, 24 Ocak'ta ise 14 dereceye çıkacak. Rüzgar güneyden eserek nem oranı %50-73 arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giysilerle konfor sağlamak önemli.

Doğukan Akbayır

21 Ocak 2026 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece, akşam 1 derece olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %72 civarında. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati 17:36 olarak belirlendi.

22 Ocak 2026 Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 13 dereceye ulaşacak. Akşam sıcaklığı ise 8 derece civarına düşecek. Gündüzde hissedilen sıcaklık 6 derece. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 1 derece olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 18 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %73 seviyelerinde. Gün doğumu saati 07:54, gün batımı saati 17:38 olarak hesaplandı.

23 Ocak 2026 Cuma günü de hava çok bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüzde 10 derece, akşamda ise 4 derece olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 seviyelerinde. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati 17:41 olarak hesaplandı.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüzde 9 derece, akşamda 4 derece olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %61 seviyelerinde. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı saati 17:39 olarak hesaplandı.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşüktür. Kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarı azaltacak giysiler seçilebilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde nefes alan kumaşlar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun plan yaparak konfor sağlanabilir.

hava durumu Samsun
