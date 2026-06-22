Samsun Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu ılık ve yağışlı olacak. Karadeniz ikliminin etkisiyle sıcaklık gündüz 25 - 26 derece civarında yer alacak. Gece sıcaklığı ise 16 - 17 derece arasında seyredecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkacakların şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

23 Haziran Salı günü hava durumu daha güneşli olacak. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında, gece ise 16 - 17 derece arasında kalacak. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselecek. Bu gün ılıman bir hava hakim olacak. 25 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız da iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz.