HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Haziran Pazartesi günü, sıcaklık 25 - 26 derece arasında seyrederken, hava ılık ve yağışlı olacak. Gece sıcaklığı ise 16 - 17 derece olarak bekleniyor. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülebilir. 23 Haziran Salı'da daha güneşli bir hava etkili olurken, sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Hava serinleyebileceğinden yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır.

Samsun Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu ılık ve yağışlı olacak. Karadeniz ikliminin etkisiyle sıcaklık gündüz 25 - 26 derece civarında yer alacak. Gece sıcaklığı ise 16 - 17 derece arasında seyredecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkacakların şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

23 Haziran Salı günü hava durumu daha güneşli olacak. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında, gece ise 16 - 17 derece arasında kalacak. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselecek. Bu gün ılıman bir hava hakim olacak. 25 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız da iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir babanın en zor anı! Eve girince kahrolduBir babanın en zor anı! Eve girince kahroldu
Dünya'nın gözü İsviçre'deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bittiDünya'nın gözü İsviçre'deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.