Samsun Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyu hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında. Bu durum, şehri ziyaret edenler ve Samsun halkı için güzel bir gün sunuyor. Hissedilen sıcaklık ise 31 dereceye kadar çıkıyor. Bu da havanın sıcak ve nemli olduğunu gösteriyor. Rüzgar hafif esiyor. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut.

Samsun'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Yüksek sıcaklık ve nem oranı var. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı. Bol su içerek vücudu nemli tutmak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 31 dereceye kadar çıkabilir. Bu gün orta şiddetli yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak iyi bir fikir. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali mevcut. Bu durum, açık hava etkinlikleri için biraz serin bir gün sunuyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 26 - 27 derece civarında. Hafif yağmur ihtimali yine var. Böylece daha serin bir gün bekleniyor.

Hava durumu değişiklikleri nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek, etkinliklerinizi daha konforlu kılar. Hava sıcaklıkları düştüğünde kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur.

Samsun'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlar yaparak, şehrin sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.