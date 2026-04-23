Samsun Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe. Samsun'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında. Akşam ise 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %89 civarında olacak.

Bu serin ve yağmurlu koşullarda dışarı çıkarken hazırlıklı olmalısınız. Su geçirmez bir mont ya da şemsiye almak faydalı olacaktır. Rüzgarı azaltmak için rüzgarlık giysiler tercih edilebilir. Nemden korunmak için su geçirmez ayakkabılar kullanmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Cuma günü sıcaklık 15 derece civarına yükselecek. Hafif yağmur bekleniyor. Cumartesi günü 13 derece civarında sıcaklık olacak. Hafif yağmur devam edecek. Pazar günü 18 derece civarına ulaşacak ve hava açık olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.