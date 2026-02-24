Samsun Hava Durumu! 24 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 11 derece civarında olacak. Bu, Samsun'da ılıman bir gün anlamına geliyor. Bugünkü hava, hafif bir rüzgarla birlikte 11 dereceye ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 9 ile 5 derece arasında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü 8 ile 3 derece arası sıcaklık öngörülüyor. Yağmurlu hava devam edecek. 27 Şubat Cuma günü, sıcaklık 7 ile 3 derece arasında olacak. Yağmur etkili olmaya devam edecek.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez ayakkabılar giymeniz de önemli bir önlem. Hava sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında değişecek. Bu nedenle kat kat giyinmek önem taşıyor.

Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Bu sayede soğuk algınlıklarından korunabilirsiniz. Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak konforunuzu artıracaktır.