HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 24 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Şubat 2026 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor ve sıcaklık 11 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ise 9 ile 5 derece arasında, yağmur etkili olacak. Dışarıda olacağınız zaman şemsiye ve su geçirmez ayakkabı gibi önlemler almak önemli. Ayrıca, rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysi tercih etmek, soğuk algınlığından korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava durumunu kontrol ederek plan yapmalısınız.

Samsun Hava Durumu! 24 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 11 derece civarında olacak. Bu, Samsun'da ılıman bir gün anlamına geliyor. Bugünkü hava, hafif bir rüzgarla birlikte 11 dereceye ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 9 ile 5 derece arasında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü 8 ile 3 derece arası sıcaklık öngörülüyor. Yağmurlu hava devam edecek. 27 Şubat Cuma günü, sıcaklık 7 ile 3 derece arasında olacak. Yağmur etkili olmaya devam edecek.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez ayakkabılar giymeniz de önemli bir önlem. Hava sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında değişecek. Bu nedenle kat kat giyinmek önem taşıyor.

Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Bu sayede soğuk algınlıklarından korunabilirsiniz. Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak konforunuzu artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulunduMarmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.