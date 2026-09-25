Samsun Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Samsun hava durumu nasıl?

25 Eylül 2026 Cuma günü Samsun'da hava durumu oldukça uygun. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında. Gün boyunca hafif bir rüzgar esiyor. Gökyüzü genellikle açık. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir gün var. Özellikle deniz kenarında yapılan aktiviteler için ideal bir hava söz konusu. Samsun'da bahar aylarını anımsatan özellikte bir hava hâkim.

Bugünkü hava durumu ılımandır. Güneş, hava hâkim. Sahil kıyılarında yürüyüş yapmak veya piknik yapmak için fırsat sunuyor. Ancak ilerleyen saatlerde rüzgar serinleyebilir. Hafif kıyafetlerin yanı sıra bir hırka almak faydalı olabilir. Samsun, boş bir gökyüzü altında keyifli saatler sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 26 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar düşebilir. Bu gün bulutlu bir hava görülecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda planlar yapmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır.

29 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklıkların 22 dereceye çıkması bekleniyor. Ancak gün boyunca hafif yağışlar gelebilir. Açık hava etkinlikleri için kısa süreli ara vermeniz gerekebilir. Piknik veya açık hava planınız varsa, bir şemsiye almak iyi olabilir.

Samsun'daki hava durumu mevsimsel değişimlere bağlı olarak hızla değişir. Bugünkü hava tatmin edici. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmek de sağlığımız açısından faydalı olabilir. Yerel koşullara adapte olmak ve hava tahminlerine dikkat etmek önemlidir. Doğa her zaman sürprizler sunar. Bu yüzden hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.