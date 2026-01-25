Samsun Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Hava bulutlu olarak devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %56, öğle %51, akşam %70 ve gece %70 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 1010 hPa, öğle 1011 hPa, akşam 1011 hPa ve gece 1011 hPa seviyelerinde kalacak.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak bulutlu ve ılıman olacak. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 10 ile 18 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklıklar 11 ile 19 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu kalmaya devam edecek. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Ani sıcaklık değişimleri ve rüzgarlar nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek gereklidir. Bu, ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Rüzgarlı günlerde şemsiye veya rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalıdır. Böylece olası rahatsızlıkları önlemiş olursunuz. Hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.