Samsun Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu bugünkü gibi keyifli olabilir. 26 Nisan 2026 Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Günlük sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif esiyor. Yer yer orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Deniz kenarında yürüyüş yapmayı düşünenler için hoş bir serinlik sağlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha serinleşecek. Pazartesi günü sıcaklıklar 14 ile 17 derece civarında olacak. Salı günü de aynı sıcaklık aralığında seyredecek. Çarşamba gününde ise sıcaklık 14 ile 17 derece arasında kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini düşünerek yanınıza ceket almanız faydalıdır.

Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Böylece hazırlıklarınızı buna göre yapabilirsiniz.