Samsun Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 26 Ocak 2026 tarihinde hava durumu, genellikle bulutlu ve ılıman geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 15 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece seviyelerinde olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde bulutlu ve ılıman olacağı, 28 Ocak'ta hafif sağanak kar yağışının beklendiği belirtildi. Dikkatli olmak, hazırlıklı giyinmek önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Samsun'da 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu genellikle bulutlu ve ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 13 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 13 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hava bulutlu olmaya devam edecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %59 olacak. Öğle saatlerinde nem oranı %44'e düşecek. Akşam saatlerinde %56, gece saatlerinde ise %50 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve bulutlu koşulların devam edeceğini gösteriyor. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 11 ile 19 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yine bulutlu bir hava hakim olacak. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 2 ile 18 derece arasında değişecek. Hafif sağanak kar yağışlı bir gün yaşanması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. 28 Ocak Çarşamba günü beklenen hafif sağanak kar yağışına karşı dikkatli olmak faydalıdır. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşır. Gerekli önlemleri almak, güvenli bir yolculuk için gereklidir.

