Samsun Hava Durumu! 27 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu, 27 Ekim 2026 tarihinde oldukça değişken bir tablo sunuyor. Bugün şehrin genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güne güzel bir başlangıç yapılmış. Ancak öğle saatlerine yaklaştıkça bulutlar artmaya başlayacak. Havanın hafif serinliği özellikle sabah saatlerinde hissedilecek. Gün ortasında ılıman bir atmosfer oluşacak. Akşam saatleri gelindiğinde sıcaklık düşmeye başlayacak. Dışarıda bulunanların kalın giysiler tercih etmesi gerekebilir. Bugünkü hava durumu dengeli gözüküyor. Ancak kısa süreli sürpriz yağışlar bekleniyor.

Açık havada vakit geçirmek isteyenler için dikkatli olunması önemli. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacak. Öğle vakti hava keyifli görünse de, akşam üzeri yağışların çıkabileceği göz önünde bulundurulmalı. Havanın değişkenliği, dışarıda yapılacak aktiviteleri etkileyebilir. Gün içinde güneşi görmek isteyenler için sabah saatleri en ideal zaman dilimi gibi duruyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 28 Ekim’de sıcaklıklar biraz daha düşecek. Sıcaklık 18 derece civarına inecek. Bu tarihlerde daha fazla yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken dikkatli olmak önemli. Planları buna göre yapmak gerekecek. 29 ve 30 Ekim’de hava durumu yine değişiklik gösterecek. Özellikle hafta sonuna yaklaştığımızda, yağışların azalması bekleniyor. Sıcaklıkların birkaç derece artması da dış mekan etkinlikleri için olumlu bir gelişme.

Samsun’da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak önemli. Hem sağlık hem de konfor açısından dikkatli olunmalı. Havanın ne getireceğini bir yere kadar tahmin edebilsek de, anlık değişimlere esnek planlar yapmak en iyisi olacaktır. Açık hava etkinlikleri düşünenlerin, günün hangi saatlerinde dışarıda olacağına dikkat etmesi gerekiyor.