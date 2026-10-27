HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 27 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 27 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu, sıcaklık açısından 19 ile 22 derece arasında dalgalanma gösteriyor. Öğle saatlerinde bulutların artması beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarıda vakit geçireceklerin kalın giysiler ve şemsiye bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde 28 Ekim'de sıcaklıklar 18 dereceye inecek, yağışlar artacak. Aktiviteler için günün saatine dikkat etmek önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 27 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun hava durumu, 27 Ekim 2026 tarihinde oldukça değişken bir tablo sunuyor. Bugün şehrin genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güne güzel bir başlangıç yapılmış. Ancak öğle saatlerine yaklaştıkça bulutlar artmaya başlayacak. Havanın hafif serinliği özellikle sabah saatlerinde hissedilecek. Gün ortasında ılıman bir atmosfer oluşacak. Akşam saatleri gelindiğinde sıcaklık düşmeye başlayacak. Dışarıda bulunanların kalın giysiler tercih etmesi gerekebilir. Bugünkü hava durumu dengeli gözüküyor. Ancak kısa süreli sürpriz yağışlar bekleniyor.

Açık havada vakit geçirmek isteyenler için dikkatli olunması önemli. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacak. Öğle vakti hava keyifli görünse de, akşam üzeri yağışların çıkabileceği göz önünde bulundurulmalı. Havanın değişkenliği, dışarıda yapılacak aktiviteleri etkileyebilir. Gün içinde güneşi görmek isteyenler için sabah saatleri en ideal zaman dilimi gibi duruyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 28 Ekim’de sıcaklıklar biraz daha düşecek. Sıcaklık 18 derece civarına inecek. Bu tarihlerde daha fazla yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken dikkatli olmak önemli. Planları buna göre yapmak gerekecek. 29 ve 30 Ekim’de hava durumu yine değişiklik gösterecek. Özellikle hafta sonuna yaklaştığımızda, yağışların azalması bekleniyor. Sıcaklıkların birkaç derece artması da dış mekan etkinlikleri için olumlu bir gelişme.

Samsun’da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak önemli. Hem sağlık hem de konfor açısından dikkatli olunmalı. Havanın ne getireceğini bir yere kadar tahmin edebilsek de, anlık değişimlere esnek planlar yapmak en iyisi olacaktır. Açık hava etkinlikleri düşünenlerin, günün hangi saatlerinde dışarıda olacağına dikkat etmesi gerekiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daltonlar'a 30 ilde eş zamanlı operasyon!Daltonlar'a 30 ilde eş zamanlı operasyon!
Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecekSağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.