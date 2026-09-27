Samsun Hava Durumu! 27 Eylül Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun, 27 Eylül Pazar 2026 tarihinde hafif yağışlı bir hava durumu ile karşı karşıya. Bugünkü hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Eylül sonlarının ruhunu yansıtan bulutlu bir gün geçiriyoruz. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün içinde zaman zaman bulutlar sıcaklığı etkileyebilir. Rüzgarın hızı oldukça hafif. Bu durum hava sıcaklığının daha hissedilmesini azaltıyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için ideal şartlar sunuyor.

Bugünün hava durumuna bakarken dışarıda daha uzun süre kalacaklar bir şemsiye almalı. Hava biraz tuhaf bir durum sergiliyor. Gün içerisindeki kısa süreli yağışlardan etkilenmemek için hazırlıklı olmak önemli. Günlük yaşamını sürdürenler hafif bir üst giyim tercih edebilir. Bu sayede hem serinlikten korunurlar hem de aniden çıkan yağışlara karşı önlem almış olurlar.

Samsun'un hava durumu hakkında önümüzdeki günlere dair bir öngörüde bulunacak olursak, haftanın ilk günlerinde hava kapalı ve serin geçecek. Hafta ortasına doğru sıcaklık biraz artacak ve 20 derece civarına ulaşacak. Ancak sıcaklık artışının yanında yağış ihtimali hala var. Hava durumu tahminleri farklı senaryolarla değişebilir. Güncel bilgileri takip etmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklık dalgalanmaları ve ara ara gelen yağışlar nedeniyle değişiklik gösterebilir. Bu dönemde planlama yaparken hava durumuna dikkat etmek önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerini hava durumuna uygun hale getirirseniz, sürprizlerle karşılaşma olasılığınızı azaltırsınız.

Samsun'da bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak değişken ve dalgalı bir seyir izleyecek. Bugünkü hava durumu hakkında en iyi yanıtı vermek için hazırlıklı olmak önerilir. Hava durumunu göz önünde bulundurarak dışarıdaki aktivitelerinizi planlamanız en iyisidir. Havanın ne getireceğini bilemediğimiz için tedbirli olmak önemlidir.