Samsun Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 27 Şubat 2026 Cuma günü, hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 4°C olacak. Az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5°C seviyelerine ulaşacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3°C'ye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3°C civarında seyredecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 12 km olacak. Gündüz saatlerinde doğu yönünden esmesi bekleniyor. Bu sırada hızı saatte 18 km olacak. Akşam saatlerinde doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 15 km olacak. Gece saatlerinde rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 7 km olacak.

Nem oranı sabah %93, gündüz %84, akşam %87 ve gece %84 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 1015 hPa, gündüz 1015 hPa, akşam 1015 hPa ve gece 1014 hPa seviyelerinde kalacak. Görüş mesafesi sabah, gündüz, akşam ve gece saatlerinde 10 km olacak. Bu hava koşulları, Samsun'da tipik bir kış havasını yansıtıyor.

Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olunmalı. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı koruyucu olmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması, cilt hassasiyeti olanlar için risk oluşturabilir. Gün doğumu saat 07:52, gün batımı ise 17:45 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Şubat Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 7°C arasında olacak. 1 Mart Pazar günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 4°C ile 8°C arasında olacak. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 10°C arasında olacak.

Hava koşullarının kısa sürede değişebileceğini unutmamalıyız. Günlük planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri seçmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.