HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı ve serin geçiyor. Sabah saatlerinde 4°C olan sıcaklık, gündüz 5°C’ye ulaşırken akşam 3°C'ye düşecek. Hava parçalı bulutlu, rüzgar sabah güneydoğudan, gündüz doğudan esecek. Nem oranı sabah %93, gece %84 seviyelerinde. Kullanılacak kıyafetler ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlayacak. Günlük hava durumu raporlarını takip etmek sağlık açısından önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da 27 Şubat 2026 Cuma günü, hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 4°C olacak. Az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5°C seviyelerine ulaşacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3°C'ye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3°C civarında seyredecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 12 km olacak. Gündüz saatlerinde doğu yönünden esmesi bekleniyor. Bu sırada hızı saatte 18 km olacak. Akşam saatlerinde doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 15 km olacak. Gece saatlerinde rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 7 km olacak.

Nem oranı sabah %93, gündüz %84, akşam %87 ve gece %84 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 1015 hPa, gündüz 1015 hPa, akşam 1015 hPa ve gece 1014 hPa seviyelerinde kalacak. Görüş mesafesi sabah, gündüz, akşam ve gece saatlerinde 10 km olacak. Bu hava koşulları, Samsun'da tipik bir kış havasını yansıtıyor.

Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olunmalı. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı koruyucu olmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması, cilt hassasiyeti olanlar için risk oluşturabilir. Gün doğumu saat 07:52, gün batımı ise 17:45 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Şubat Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 7°C arasında olacak. 1 Mart Pazar günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 4°C ile 8°C arasında olacak. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 10°C arasında olacak.

Hava koşullarının kısa sürede değişebileceğini unutmamalıyız. Günlük planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri seçmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!
Meksikalı iki kartelin başına 10 milyon dolar ödülMeksikalı iki kartelin başına 10 milyon dolar ödül

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.