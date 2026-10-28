Samsun Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'daki 28 Ekim Çarşamba 2026 tarihi için hava durumu ilginç bir gün sunuyor. Sonbahar mevsiminin etkileri belirgin bir şekilde hissediliyor. Bugün havanın 19 - 21 derece arasında olması öngörülüyor. Yer yer bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Güneşin arada bir kendini göstereceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde serin hava hissedilecek. Öğle saatlerine gelindiğinde daha ılımlı sıcaklıklar bekleniyor.

Samsun'da dışarı çıkacak olanlara ince mont veya hafif hırka önerilebilir. Havanın serin ve bazen kapalı olacağı saatlerde önlem almak faydalı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman dilimi oluşacak. Parklar ve sahil gibi doğal alanlarda yürüyüş yapma fırsatları çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç gelişmelerle şekillenecek. Cuma günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklığın 18 - 20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde bulutlu bir görünüm olacak. Hafif serinlik hissedilecek. Bu hafta sonu dışarıda uzun süreli aktiviteler planlamadan önce hava şartları dikkate alınmalı. Sıcaklık değerleri 15 - 18 derece arasında değişebilir. Kat kat giyinmek en akıllıca tercih olacaktır.

Hava durumunun değişkenliği önlemleri gerektiriyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar, hava şartlarını göz önünde bulundurmalı. Hissedilen sıcaklıklara göre giyinmek önemlidir. Hava şartlarını takip etmek unutmamalıdır. Aniden değişebilen hava durumu etkinlik planlarken dikkate alınmalıdır. Sosyal aktiviteleri planlarken serin havayı göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Samsun'da bu hafta hava durumu sonbaharın renklerini barındırıyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların hava koşullarını dikkatlice değerlendirmelerini öneriyoruz. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilir, güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.