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Samsun Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 28 Eylül 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Parçalı bulutlu ve 20 derece civarında bir sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunuyor. Ancak, gün içinde beklenen kısa süreli yağışlar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ila 22 dereceye düşerken, bulut yoğunluğunun artması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak oldukça önemli.

Samsun Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da hava durumu, 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde değişken olacak. Bugün, genel olarak parçalı bulutlu bir görünüm var. Sıcaklık ise 20 derece civarında. Bu durum, dışarıda zaman geçirmek için uygun koşulları sağlıyor. Ancak, gün içerisinde beklenen kısa süreli yağışlar var. Hava koşulları aniden etkilenebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumuna göz atmakta fayda var. Bugünkü hava, makul ve ılımlı bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici bir seyir izleyecek. Perşembe günü, sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Ancak, güneş ışıklarıyla sıcak günler yaşanacak. Cuma gününden itibaren bulut yoğunluğu artabilir. Yağışlı havanın etkisi hissedilebilir. Açık hava planlarınız varsa, hava durumuna dikkat etmek önemli.

Samsun'da böyle hava olunca, dış mekan etkinlikleri düzenleyenlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Ani gelen yağışlar planları değiştirebilir. Hava serinlediği için katmanlı giyinmekte fayda var. Güneşli bir hava olsa bile akşam serin olabileceğini unutmamalıyız.

Bu hafta Samsun'da keyifli bir hava bekleniyor. Ancak, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak önem taşıyor. Dışarıda zaman geçirirken uygun kıyafetler bulundurmak hem sağlığı korur hem de günün tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı sağlıklı bir şekilde oluşturmanıza katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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