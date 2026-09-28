Samsun Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu, 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde değişken olacak. Bugün, genel olarak parçalı bulutlu bir görünüm var. Sıcaklık ise 20 derece civarında. Bu durum, dışarıda zaman geçirmek için uygun koşulları sağlıyor. Ancak, gün içerisinde beklenen kısa süreli yağışlar var. Hava koşulları aniden etkilenebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumuna göz atmakta fayda var. Bugünkü hava, makul ve ılımlı bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici bir seyir izleyecek. Perşembe günü, sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Ancak, güneş ışıklarıyla sıcak günler yaşanacak. Cuma gününden itibaren bulut yoğunluğu artabilir. Yağışlı havanın etkisi hissedilebilir. Açık hava planlarınız varsa, hava durumuna dikkat etmek önemli.

Samsun'da böyle hava olunca, dış mekan etkinlikleri düzenleyenlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Ani gelen yağışlar planları değiştirebilir. Hava serinlediği için katmanlı giyinmekte fayda var. Güneşli bir hava olsa bile akşam serin olabileceğini unutmamalıyız.

Bu hafta Samsun'da keyifli bir hava bekleniyor. Ancak, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak önem taşıyor. Dışarıda zaman geçirirken uygun kıyafetler bulundurmak hem sağlığı korur hem de günün tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı sağlıklı bir şekilde oluşturmanıza katkı sağlar.