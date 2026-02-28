Samsun Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Samsun'da hava koşulları oldukça değişken olacak. Sıcaklıklar günü boyunca 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Hava genellikle bulutlu. Özellikle öğle saatlerinde yoğun yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 26 kilometre olacak. Nem oranı %94 seviyelerinde kalacak.

Bu tür hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemli. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Rüzgar etkisiyle birlikte yüksek nem, soğuk havayı hissedilir kılabilir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumak için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. 1 Mart Pazar günü, bulutların arasında güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların 3 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 2 Mart Pazartesi günü, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.