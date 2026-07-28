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Samsun Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli gözüküyor. Güneşli geçen bu günde sıcaklık 20 ile 29 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunan bu güne ek olarak, 29 Temmuz Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava koşulları genel olarak ılıman kalırken, şehrin sunduğu açık hava aktivitelerini de değerlendirmek mümkün olacak.

Samsun Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında değişecek. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu olumlu seyredecek. 29 Temmuz Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 28 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 19 ile 28 derece arasında değişecek. 31 Temmuz Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve keyifli olacak. 29 Temmuz'daki kısa süreli sağanaklara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Diğer günlerde ise güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

Samsun'da bu hafta hava durumu ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yapmalısınız. Şehrin sunduğu açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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