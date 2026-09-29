Samsun Hava Durumu! 29 Eylül Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu, 29 Eylül 2026 tarihinde ılımandır. Gün içerisinde sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilir. Öğle saatlerinde güneş havayı ılık hale getirecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 18 dereceye düşebilir. Samsun'da hava durumu, gezinti yapmak isteyenler için güzel bir gün sunuyor.

Bugün için Samsun'da bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle öğleden sonra, yer yer hafif yağışlar görülebilir. Yağışlar, hava durumunun değişkenliğini artırabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız akıllıca olabilir. Samsun'un coğrafi konumu nedeniyle hava şartları ani değişimler gösterebilir.

Gelecek günlerde hava durumu tahminleri, ılıman iklimin devam edeceğini söylüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında seyredecek. Ancak yer yer yağışlar meydana gelebilir. Dışarıda daha uzun kalmayı planlayanlar için bu bir engel olabilir. Güneşli gün sayısının arttığı bu dönemde açık havada vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Dışarı çıkacaklar için birkaç öneri sunulabilir. Öğle saatlerinde ya da akşamüstü dışarıda vakit geçirmeniz uygun olur. Aniden gelen yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava aktivitelerinizi esnek tutmanızda fayda var. Böylece coğrafi konumun ani sürprizlerine karşı önlem alırsınız.

Samsun'un 29 Eylül 2026 tarihli hava durumu, doğayla iç içe bir gün geçirmenizi sağlıyor. Ancak anlık hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Havanın keyfini çıkarmak için hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu takip etmek, keyifli ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.