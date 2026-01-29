Samsun Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 18-19 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 15-16 derece arasında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 18-21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %46 ile %68 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:49. Gün batımı saati 17:48 olarak öngörülüyor.

30 Ocak Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 25-26 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 11-17 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 9-11 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları, hafta sonu planları yapanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında şemsiye bulundurması faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Ulaşımda dikkatli olmak önemlidir. Samsun'da hava durumu hızla değişiyor. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek gereklidir. Bu, planlarınızı düzgün bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.