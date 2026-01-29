HABER

Samsun Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 18-19 derece, akşam ise 15-16 dereceye düşecek. 30 Ocak Cuma günü hava kapalı ve sıcaklık 13-18 derece arasında kalacak. 31 Ocak Cumartesi hafif yağmur bekleniyor. Haftasonu planı yapanlar için şemsiye taşımak önem taşıyor. Trafik koşullarında dikkatli olmak ve güncel hava tahminlerini takip etmek gerek.

Doğukan Akbayır

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 18-19 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 15-16 derece arasında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 18-21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %46 ile %68 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:49. Gün batımı saati 17:48 olarak öngörülüyor.

30 Ocak Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 25-26 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 11-17 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 9-11 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları, hafta sonu planları yapanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında şemsiye bulundurması faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Ulaşımda dikkatli olmak önemlidir. Samsun'da hava durumu hızla değişiyor. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek gereklidir. Bu, planlarınızı düzgün bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

