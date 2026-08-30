Samsun Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu, 30 Ağustos Pazar günü oldukça keyifli. Bugünkü hava, genellikle parçalı bulutlu ve sıcak olacak. Sıcaklık gün boyunca 20 derece civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun. Plaja gitmek isteyenler de güzel bir gün geçirecek. Sahil boyunca kafe ve restoranlarda oturmak keyifli olacak. Rüzgar hafif esecek.

Samsun'da bugünkü hava durumunun yanı sıra, önümüzdeki günlerdeki durumu da merak ediliyor. Sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ancak, gece saatlerinde sıcaklık biraz daha düşecek. Dışarıda vakit geçirilirse, hafif bir üst giyim tercih edilmeli. Bu, daha rahat bir deneyim sunabilir.

İklim koşulları değişkenlik gösterebiliyor. Bu da ani hava değişimlerine neden olabiliyor. Hava koşullarını takip etmek önemli. Günlük planınızı bu bilgilere göre yapmalısınız. Rüzgarlı veya yoğun yağışlar bekleniyorsa, bir tarife bakmanız faydalı olabilir. Sıcak günlerde yeterli sıvı alımına da dikkat etmekte fayda var. Bu, sağlık ve enerji seviyenizi korur. Uzun süre dışarıda kalanların şapka ve güneş kremi kullanması önerilir.

Samsun’da 30 Ağustos Pazar günü geçerli olan hava durumu oldukça keyifli. Eğer Samsun’daysanız, bu havadan faydalanmanız iyi olur. Açık hava planları yapmanızı öneriyoruz. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. Bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenleri sevindirecek. Her zaman hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.