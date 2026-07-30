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Samsun Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında, gece ise 18-19 derece arasında kalacak. 31 Temmuz Cuma günü, hava kısmen güneşli ve sıcaklıklar 28 derece seviyesine yükselecek. 1 Ağustos'ta sıcaklıklar 29-30 derece, 2 Ağustos'ta ise 31-32 dereceye ulaşacak. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu kullanımı ve su tüketimi önem taşır. Hava durumunu takip etmek faydalıdır.

Samsun Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz, hava sıcaklığının 27 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18 ile 19 derece arasında kalacak. Bu durum, serin ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer bir seyir izleyecek. 31 Temmuz Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 28 derece civarında, gece ise 20 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 1 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıkların 29 ile 30 dereceye yükselebileceği bildiriliyor. Kısmen güneşli bir gün olacak. 2 Ağustos Pazar günü, sıcaklıkların 31 ile 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu gün de kısmen güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Güneş ışınları da daha yoğun hale gelecek. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu ürünler kullanılması önerilir. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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