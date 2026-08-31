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Samsun Hava Durumu! 31 Ağustos Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 31 Ağustos 2026 tarihinin hava durumu, serin ve rüzgârlı bir atmosfere işaret ediyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Kısa süreli yağışlar açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Şemsiyeler ve su geçirmez giysiler öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Havanın değişkenliği nedeniyle dışarıda geçirecek zamanlarınızı planlamak önemli. Yazın son demlerinde hava durumu dikkate alınmalı.

Samsun Hava Durumu! 31 Ağustos Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 31 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Bugünkü hava durumu, beklenenden farklı. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Yaz aylarının son günlerini yaşıyoruz. Samsun genel olarak serin ve rüzgârlı bir hava var. Gün içerisinde rüzgâr, denizden gelen serin esinti ile birleşiyor. Dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getiriyor.

Samsun'da hava durumu birkaç saatlik kısa süreli yağışlarla zenginleşecek. Açık hava etkinliklerine katılacaklar için önlemler almak gerekli. Şemsiyeler ve hafif su geçirmez giysiler önemli detaylar. Aniden bastıran yağış, keyfi kaçırabilir. Anlık hava değişikliklerine hazırlıklı olmak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 1 Eylül itibarıyla sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar ani rüzgârlarla dalgalanabilir. Yağış ihtimali devam ediyor. Dışarıda geçirilen zamanın planlanması önemli. Piknik veya açık hava etkinlikleri düşünüyorsanız, zamanlamalarınızı ayarlamak isteyebilirsiniz.

Gelecek günlerde sıcaklık 19 ile 25 derece arasında değişebilir. Sıcak günlerden serin geçen akşamlara geçiyoruz. Bu dönemde rahat kıyafetler seçmek önemli. Kat kat giyinmek, gündüz serin havaya karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

Samsun'da hava, serin, rüzgârlı ve yer yer yağışlı geçecek. Dikkat edilmesi gereken noktalar arasında hava değişikliklerine hazırlıklı olmak var. Dış mekân etkinliklerinin planlamasını yapmak önemli. Uygun kıyafet tercihine dikkat edilmelidir. Havanın nasıl gideceğini ilerleyen günlerde daha iyi anlayacağız. Samsun'un hava durumu, yazın son demlerine yaklaşırken değişken bir deneyim sunuyor.

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hava durumu Samsun
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