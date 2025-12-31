Samsun Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu sakin bir atmosfer sunacak. Yılın son gününde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 ile 19 derece civarına düşecek. Rüzgarlar hafif eserek hava koşullarını keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 ile 18 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava yine parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık gündüz 15 ile 18 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık, 12 ile 15 derece arasında değişecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 16 ile 19 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 ile 16 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Özellikle sabahları hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz rahat ve hafif kıyafetlerle dışarı çıkabilirsiniz. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Ek olarak şemsiye veya rüzgarlık gibi önlemler almanıza gerek olmayacak.

Samsun'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Sıcaklıklar ılıman seyredecek. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek. Yağış beklenmiyor. Bu güzel havayı dışarıda vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz.