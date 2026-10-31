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Samsun Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 31 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde hava durumu ilginç bir gün sunacak. Sabah saatlerinde hafif yağış başlayacak, gün içinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde güneşin görünmesiyle birlikte sıcaklık yaklaşık 20 derece olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha soğuk geçecek. Akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı ek giysi almayı unutmayın. Yağışlı günlerde dikkatli olmalı ve şemsiye bulundurmalısınız.

Samsun Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünkü hava durumu itibarıyla, Samsun'da 31 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde farklı bir atmosfer olacak. Sabah saatlerinde hafif yağış başlayacak. Gün içinde hava, ılımlı ve serin bir hale gelecek. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş kendini gösterecek. Bu saatlerde sıcaklık yaklaşık 20 derece olacak. Dışarıda zaman geçirenler, hafif bir ceket alabilir. Ani hava değişimlerine karşı bu, yerinde bir önlem olabilir.

Samsun'daki hava durumu, sadece bugüne özgü değil. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha soğuk bir havanın etkisinde olacak. Hafta sonundan itibaren pazartesi gününe kadar sıcaklıklar 16 - 19 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Bu nedenle, akşam aktivitelerinizi planlarken, üzerinize ek giysi almayı unutmayın.

Yağışlı günlerden sonra, bazı günler bulutlu geçebilir. Bu durumda dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekir. Yağış ihtimali için tedbir almak önemlidir. Ayrıca zemin kayganlaşabilir. Bu yüzden yürüyüş yaparken dikkatli olunmalıdır. Kayma ve düşme tehlikesini önleme açısından bu önemlidir. Konforlu bir gün geçirmek için bu tür önlemler alınmalıdır.

Bahsedilen hava koşulları için alınacak önlemler oldukça önemlidir. Çocukların ve yaşlıların dışarı çıkmadan önce sıcaklık kontrolü yapmaları önerilir. Yanınıza su almak da önemlidir. Hidrasyonu sağlamak için su bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye almak, alışkanlık haline getirilebilir. Bu, size fayda sağlayacaktır.

Samsun'daki hava durumunu takip etmek, yaşamı sürdürenlerin planlamalarına yardımcı olabilir. Günlük planlarınızı daha iyi organize etmek için hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Güncel hava verilerine dikkat etmekte fayda vardır. Yerel hava tahminlerine göz atmayı unutmayın.

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hava durumu Samsun
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