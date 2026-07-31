Samsun Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 31 Temmuz Cuma günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 20 ile 28 derece civarında olacak. Bu, yaz ayları için tipik bir hava koşuludur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Ağustos Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü kısmen güneşli, 3 Ağustos Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 29 ile 30 derece arasında, geceleri ise 20 ile 22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Stabil hava koşulları bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmasında fayda vardır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar vardır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun.

Samsun'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak hava koşullarını düzenli olarak kontrol etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı güncellemek için hava durumunu takip edin.