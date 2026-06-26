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Samsun merkezli 7 ilde yasa dışı operasyonunda tutuklu sayısı 32'ye çıktı

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda tutuklu sayısı 32'ye çıktı.

Samsun merkezli 7 ilde yasa dışı operasyonunda tutuklu sayısı 32'ye çıktı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis suçuna yönelik Samsun merkezli İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YASA DIŞI OPERASYONUNDA TUTUKLU SAYISI 32'YE ÇIKTI

23 Haziran'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adreste arama, el koyma ve yakalama işlemi yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 56 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, elde edilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi önceki gün SEGBİS ile ifade veren 2 kişi ile dün Samsun Adliyesine sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sorgulanması tamamlanan 27 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 5 kişinin ise başka suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 21 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugünkü tutuklanmalarla birlikte tutuklanma sayısı 32'ye çıkmış oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun yasa dışı bahis
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