Samsun sokakları 'cümbüş'süz kaldı

Samsun'da uzun yıllardır sokaklarda cümbüş çalarak geçimini sağlayan ve şeker hastalığından bacaklarını kaybeden sokak sanatçısı Hasan Yarar, 60 yaşında hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Hasan Yarar, yıllarca cümbüşü ile Samsun sokaklarını şenlendirdi.

Samsun sokakları ’cümbüş’süz kaldı

Samsun’da uzun yıllardır sokaklarda cümbüş çalarak geçimini sağlayan ve şeker hastalığından bacaklarını kaybeden sokak sanatçısı Hasan Yarar, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Samsun sokakları ’cümbüş’süz kaldı 1

60 yaşındaki Hasan Yarar, yıllarca cümbüşü ile Samsun sokaklarını şenlendirdi. Geçimini bu işten sağlayan Yarar, şeker hastalığı nedeniyle önce gözlerini, sonra da bacaklarının dizden aşağısını kaybetmişti. Buna rağmen yaşam mücadelesinden vazgeçmeyen Yarar, tekerlekli sandalye şehrin ana caddelerinde cümbüş çalıp, şarkı söylüyordu.

Samsun sokakları ’cümbüş’süz kaldı 2

Evli ve 3 çocuk babası olan Yarar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Yarar’ın naaşı, Canik Yavuz Sultan Selim Camisi’nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

