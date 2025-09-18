HABER

Samsun’da ani sağanak

Samsun’da etkili olan ani sağanak, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağa sola kaçışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Samsun’da ani sağanak

Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, Samsun’da da öğlen saatlerde kendisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ellerine geçirdikleri poşet, çanta ve diğer eşyalar ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Sağanağa meydanda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradılar. Yağmura hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden vatandaşlar, bu yüzden ıslandıklarını söylediler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar, fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bugün Sinop’un kıyı kesimleri ile Samsun’un batı kıyılarında yarın öğlen saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (yer yer 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca MGM’nin ‘Türkiye için uyarı durumu’ haritasında yağış anlamında öğle saatlerine kadar tehlikesiz olarak görülen Samsun bugün ve yarın için ‘sarı kod’ yani ‘az tehlikeli’ kategorisine alındı.

Samsun’da ani sağanak 1

Samsun’da ani sağanak 2

Samsun’da ani sağanak 3

Samsun’da ani sağanak 4

Samsun’da ani sağanak 5

Samsun’da ani sağanak 6

Samsun’da ani sağanak 7

Samsun’da ani sağanak 8

Samsun’da ani sağanak 9

Samsun
