Samsun’da bin 200 hayvan tedavilerinin ardından doğaya salındı

Samsun’da çeşitli nedenler yüzünden yaralanan bin 200 hayvan, gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yaban hayatı tedavi ve yemleme çalışmalarına yıl boyunca devam ediyor. Bu çerçevede 2023’te 287 hayvan, geçen yıl bin 420 hayvan ve bu sene ilk 9 ayda ise çeşitli nedenlerle yaralanan bin 200 hayvan gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanlarına salındı.

Bölge Müdürlüğü tarafından bir taraftan yaralı hayvanlar tedavi edilirken, vahşi yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyetler de devam ediyor. Kunduz Geyik Üretim Merkezi’nde 15 erkek, 31 dişi ve 13 yavru olmakla birlikte mevcutta toplam 59 geyik bulunuyor. Bu geyiklerden 4’ü yıl içerisinde Ordu Mesudiye’de doğal yaşam alanlarına kazandırıldı.

Öte yandan, Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde bu yıl içerisinde şimdiye kadar toplam 3 bin adet sülün yetiştirildi. Merkezde geçen yıl 2 bin 500 adet sülün yetiştirilirken, 2023’te bu sayı 14 bin 232 olarak dikkat çekmişti.

Kurum tarafından tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık faaliyetleri de sürdürülüyor. Bu kapsamda yıl içerisinde 509 adet kurum görüşü verildi. Aynı zamanda ÇED geliri olarak ise 1 milyon 536 bin TL gelir elde edildi. Okullarda 12 kez tabiat eğitimi verildi. Bu eğitimlerden 540 öğrenci faydalandı. 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde bu yıl içerisinde henüz idari para cezası uygulanmazken, geçen yıl ise 7 kişiye toplamda 2 milyon 424 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.

