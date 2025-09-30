Samsun’da kuvvetli sağanak

Samsun’da dün akşamdan bu yana etkili olan kuvvetli sağanak, şehirde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, dün yaptığı açıklamada Samsun ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Akşam saatlerinde başlayan yağış gece boyunca aralıklarla sürdü, sabah saatlerinde ise etkisini artırdı.

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, kuvvetli sağanak nedeniyle şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, duraklarda inip iş yerlerine giderken yağıştan kaçmaya çalıştı ancak ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün içinde aralıklarla süreceğini ve ilerleyen saatlerde Doğu Karadeniz’e kaymasının beklendiğini bildirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır