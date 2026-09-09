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Samsun’da mağazalardan giysi çalan kadın tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki 2 mağazadan giyim eşyası çalan 3 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da mağazalardan giysi çalan kadın tutuklandı

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan Piazza Alışveriş Merkezi’nde (AVM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM içerisindeki 2 ayrı mağazadan giyim eşyası çaldığı öne sürülen 3 çocuk annesi E.İ. (28), hırsızlık amacıyla girdiği üçüncü mağazada fark edilerek yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Irmak Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.İ., tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun’da mağazalardan giysi çalan kadın tutuklandı 1

Samsun’da mağazalardan giysi çalan kadın tutuklandı 2

Samsun’da mağazalardan giysi çalan kadın tutuklandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Samsun
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