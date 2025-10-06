HABER

Samsun’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden çıkan bir çocuğa çarpmamak için yavaşlayan ticari taksinin arkasından gelen Metin Daştan idaresindeki 55 APC 272 plakalı motosiklet, taksiye çarpmamak için manevra yapınca devrilerek savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Metin Daştan ve yanında bulunan Furkan Uyar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Samsun
