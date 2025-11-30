HABER

Samsun’da motosikletteki gençlere silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da motosiklet üzerinde oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde sohbet eden K. Y. (20) ile Y. İ.Ç.’ye (18) kimliği belirsiz şahıslar tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 2 genç, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve burulan gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği öğrenildi. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

