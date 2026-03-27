Samsun’da narkotik operasyonu: 10 kişi yakalandı

Samsun’da İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 792 adet sentetik ecza, 440 ml likit bonzai (sentetik kannabinoid), 535 gram sentetik kannabinoid elde edilebilen 5,35 gram fubinica maddesi, 77 gram metamfetamin, 9,15 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet extacy hap ve 46 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

