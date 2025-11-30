HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi’nde Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki Samsun Adliyesi önünde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.S.’nin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.S. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaralı sürücü kendisini bir aracın sıkıştırdığını ileri sürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı 1

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı 2

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı 3

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çukura düşen büyükbaşı itfaiye kurtardıÇukura düşen büyükbaşı itfaiye kurtardı
Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyorKarpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.