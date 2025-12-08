Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı, 3 gözaltı

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. (24), aralarında çıkan tartışmada U.Ş.’ye (26) tabancayla ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan U.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kaçan şüpheli S.Y. ile yanında bulunduğu tespit edilen H.L. (24) ve C.Ç. (27), Ataköy Mahallesi’nde araç içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır