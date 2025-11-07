Samsun’da stepne lastiğine zulalanan metamfetamin ele geçirildi

Samsun’da bir araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada stepne lastiğine zulalanan metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu T.Ş. (25), B.Ş. (42) ve G.C. (46) isimli şahısların bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Tony’nin tepki vermesi üzerine aracın stepne lastiği bölümünde detaylı arama gerçekleştirildi. Stepne lastiği altına zulalanmış vaziyette 486 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır