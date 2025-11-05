HABER

Samsun’da trafik levhaları sadeleşiyor

Samsun’da trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin yön bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla karayollarındaki levhaların sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, hız sınırlarında yeknesaklığın sağlanması ve trafik işaretlerinin düzenlenmesi konularının ele alındığı toplantı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan "Karayolları Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde oluşturulan komisyon, merkez ve alt çalışma gruplarının yürüttüğü faaliyetler "Trafik Levhalarının Sadeleştirilmesi Toplantısı"nda değerlendirildi. İl Yazı İşleri Müdürü Muhammet Meclis, yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Toplantıda; hız levhalarının kaldırılması, yaya geçitlerinin düzenlenmesi ve meskûn mahal levhalarının yer değiştirilmesi veya kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar istişare edildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı V./İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birim amirleri katıldı.

Samsun
