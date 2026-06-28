Samsung Galaxy Unpacked’ta neler bekleniyor? Z Fold 8, Flip 8 ve XR gözlük iddiaları

Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği henüz resmiyet kazanmadı ancak teknoloji dünyasında beklenti büyük ölçüde katlanabilir cihazlara odaklanmış durumda. Sızıntılar, etkinliğin 22 Temmuz’da Londra’da düzenlenebileceğini öne sürerken, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8, yeni Galaxy Watch modelleri ve Samsung-Google ortaklığındaki Android XR gözlükler gündemin merkezinde yer alıyor.

GALAXY UNPACKED NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Engadget'te yer alan habere göre Samsung’un bu yaz bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şirketten henüz resmi bir duyuru gelmiş değil.

Söylenti tarafında ise belirli bir tarih ve şehir öne çıkıyor: 22 Temmuz, Londra. Bu tarih resmileşmiş olmasa da etkinliğin katlanabilir telefon odaklı olması bekleniyor.

Samsung’un etkinlikte yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerini tanıtması muhtemel görülüyor. Bunun yanında yeni Galaxy Watch modellerinin de sahneye çıkabileceği belirtiliyor. Daha belirsiz ama dikkat çekici başlıklardan biri ise Samsung ve Google’ın Android XR tabanlı akıllı gözlükleri.

GALAXY Z FOLD 8

Geçen yılki etkinlikte Samsung’un bugüne kadarki en olgun katlanabilir modeli olarak nitelenen Galaxy Z Fold 7 tanıtılmıştı. Şimdi ise şirketin Fold serisinde daha belirgin bir değişikliğe hazırlanıyor olabileceği öne sürülüyor.

Sızıntılara göre Samsung, daha geniş bir Fold modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin, serinin mevcut dar tasarımını geride bırakıp açıldığında küçük bir tablete daha çok benzeyen bir forma geçebileceği belirtiliyor.

Haberde, bu daha geniş tasarımın sektör kaynaklarının Apple’ın beklenen katlanabilir iPhone’u için öngördüğü yapıya daha yakın olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Samsung’un henüz piyasada olmayan bir rakip ürüne karşı konum alma ihtimalini de gündeme getiriyor.

Sızıntılara göre daha geniş Galaxy Z Fold 8 modelinde 7,8 inç iç ekran ve 5,4 inç dış ekran bulunabilir. Dış ekranın da daha geniş olması bekleniyor; bu da telefon kapalıyken onu standart bir telefona daha yakın hissettirebilir.

Kamera tarafında ise bu modelin, mevcut Fold serisindeki üç arka kamera yerine iki arka kamerayla gelebileceği iddia ediliyor. İlk sızıntılar bu daha geniş Fold modelinin ana seriden ayrı bir seçenek olarak satılabileceğini düşündürmüştü. Ancak son iddialar, Samsung’un bu modeli standart Galaxy Z Fold 8 olarak konumlandırabileceğine işaret ediyor.

GALAXY Z FOLD 8 ULTRA

Sızıntılara göre geçen yılki standart Fold modeline daha yakın en-boy oranı ve özellik seti taşıyan başka bir katlanabilir telefon ise Galaxy Z Fold 8 Ultra adıyla gelebilir. İddia edilen isimden de anlaşılacağı üzere bu modelin serinin üst seviye seçeneği olması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın önceki modele göre daha az görünür ekran kat iziyle gelebileceği öne sürülüyor. Ayrıca yeni bir Snapdragon çip, 200 megapiksel ana kamera ve 45W şarj desteği de iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak haberde, Samsung’un daha önce standart konumda olan modeli “Ultra” adıyla yeniden markalama ihtimaline dair iki yorum öne çıkıyor. İlk yorum, Apple’ın katlanabilir telefonu için sıkça anılan isimlerden birinin iPhone Ultra olması. İkinci yorum ise “Ultra” adlandırmasının daha pahalı bir Fold modelini daha kabul edilebilir göstermeye yardımcı olabileceği.

Haberde ayrıca yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklanan bellek fiyat baskısının, seride fiyat artışını şaşırtıcı olmaktan çıkarabileceği belirtiliyor. 2025 modelinin zaten 2.000 dolar seviyesinde olduğu hatırlatılırken, yükseltmeler devrimsel değil de kademeli kalırsa yeni fiyatı kabul ettirmenin zor olabileceği yorumu yapılıyor.

GALAXY Z FLIP 8 TARAFINDA HANGİ YENİLİKLER BEKLENİYOR?

Samsung’un daha uygun fiyatlı katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 8 için de sızıntılar var. Telefonda ekran kat izini azaltan yeni bir menteşe tasarımı kullanılabileceği iddia ediliyor.

Bu yeni menteşe tasarımının telefonu biraz daha hafif hale getirebileceği de belirtiliyor. Habere göre Galaxy Z Flip 8’in ağırlığı 180 gram olabilir. Galaxy Z Flip 7 ise 188 gram ağırlığındaydı.

İşlemci tarafında Samsung’un geçen yılki Exynos tercihinin ardından Snapdragon’a dönebileceği öne sürülüyor. Sızıntılarda özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 5 adı geçiyor.

Ekran tarafında ise büyük bir değişim beklenmiyor. Kaynak habere göre 6,9 inç iç ekran ve 4,1 inç kapak ekranının korunması bekleniyor.

GALAXY WATCH 9 VE WATCH ULTRA 2’DE NE BEKLENİYOR?

Samsung’un yaz dönemindeki Unpacked etkinliklerinde Galaxy Watch modellerini de güncellemesi alışıldık bir durum. Bu yıl için sızıntılar, Galaxy Watch 9’da çoğunlukla kademeli tasarım değişikliklerine işaret ediyor.

Galaxy Watch 9 için yeni bir kasa rengi ve yeni kayışlar bekleniyor. İşlemci tarafında Snapdragon Wear Elite adı geçerken, yazılım tarafında yeni sağlık takip özelliklerinin gelebileceği iddia ediliyor.

Galaxy Watch Ultra 2 için de benzer bir tablo çiziliyor. Sızıntılara göre bu modelde daha köşeli bir görünüm, sayı işaretlerine sahip daha ince çerçeveler ve yan düğmelerde daha sade vurgu renkleri bulunabilir.

Galaxy Watch Classic konusunda ise tablo daha belirsiz. Dönen çerçevesi ve daha geleneksel saat tasarımıyla bilinen Classic modelinin bu yıl atlanabileceğini öne süren en az bir sızıntı bulunuyor.

ANDROİD XR GÖZLÜKLER ETKİNLİKTE GÖSTERİLİR Mİ?

Etkinliğin en ilginç başlıklarından biri, daha önce kısa süreliğine gösterilen Android XR tabanlı akıllı gözlükler olabilir. Samsung ve Google, ilk Android XR destekli akıllı gözlüklerini Google I/O 2026’da göstermişti.

Şirketlerin daha önce paylaştığı takvim geçerli olursa, Galaxy Unpacked bu ürün hakkında daha fazla ayrıntı verilmesi için uygun bir sahne olabilir.

İlk modelin Gentle Monster ve Warby Parker ile geliştirilen, ses odaklı bir gözlük olduğu belirtiliyor. Bu gözlüklerde sürekli erişilebilir Gemini sesli asistanı bulunuyor. Ayrıca bağlamsal yapay zeka için kullanılan kameralar da yer alıyor.

Kaynak habere göre bu cihaz, Meta’nın Ray-Ban gözlüklerine verilen bir yanıt niteliğinde. Bunun yanında Google ve Samsung’un dahili ekrana sahip ikinci bir gözlük modeli üzerinde de çalıştığı, bu modelin 2027 için planlandığı belirtiliyor.

Google daha önce ses odaklı gözlüklerin sonbaharda geleceğini söylemişti. Bu nedenle Samsung’un Unpacked etkinliğinden hemen sonra bir çıkış beklenmemesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak şirketin etkinlikte cihaz hakkında daha fazla bilgi paylaşması, hatta fiyat ve çıkış tarihi gibi ayrıntılara değinmesi olası görülüyor.