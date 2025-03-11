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Samsung’tan oyun dünyasına yenilik: Katlanabilir ekranlı konsol geliyor

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
11.03.2025 16:04
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Teknoloji devi Samsung, katlanabilir ekran teknolojisini bu kez oyun dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Şirketin yeni patenti, taşınabilir oyun konsollarını yeniden tanımlayabilecek bir yeniliği gözler önüne serdi. Mart 2025 itibarıyla ortaya çıkan bu gelişme, hem oyuncuların hem de teknoloji tutkunlarının ilgisini çekti. Detaylar haberimizde...

Samsung’tan oyun dünyasına yenilik: Katlanabilir ekranlı konsol geliyor

Samsung’un patentinde, katlanabilir bir ekranın oyun konsoluna nasıl entegre edilebileceği detaylı bir şekilde açıklanıyor. Tasarım, konsolun kapalıyken kompakt bir boyuta sahip olmasını sağlarken, açıldığında geniş bir ekran sunuyor. Bu, özellikle hareket halindeyken oyun oynamayı sevenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Ekranın esnekliği, oyun deneyimini daha immersif hale getirme potansiyeline sahip.

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YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Patentte dikkat çeken bir diğer nokta, joystick ve tuşların katlanabilir yapıyla uyumlu hale getirilmesi. Geleneksel konsol tasarımlarından farklı olarak, bu sistemde kontroller ekranın katlanma mekanizmasına göre optimize edilmiş. Bu da hem ergonomik bir tutuş hem de dayanıklılık vadediyor. Samsung’un bu hamlesi, mobil oyunculuğun sınırlarını zorlayabilir.

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2025’TE OYUN DÜNYASI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Mobil oyunculuğun giderek popülerleştiği bir dönemde, Samsung’un bu teknolojisi tam zamanında bir adım gibi görünüyor. Katlanabilir ekranlı telefonlarıyla zaten dikkat çeken şirket, şimdi bu deneyimi oyun konsollarına taşıyarak rakiplerine fark atmayı hedefliyor. Teknoloji meraklıları, bu patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla bekliyor.

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Samsung Oyun katlanabilir telefon oyun konsolu
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