Samsung’tan oyun dünyasına yenilik: Katlanabilir ekranlı konsol geliyor

Samsung’un patentinde, katlanabilir bir ekranın oyun konsoluna nasıl entegre edilebileceği detaylı bir şekilde açıklanıyor. Tasarım, konsolun kapalıyken kompakt bir boyuta sahip olmasını sağlarken, açıldığında geniş bir ekran sunuyor. Bu, özellikle hareket halindeyken oyun oynamayı sevenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Ekranın esnekliği, oyun deneyimini daha immersif hale getirme potansiyeline sahip.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Patentte dikkat çeken bir diğer nokta, joystick ve tuşların katlanabilir yapıyla uyumlu hale getirilmesi. Geleneksel konsol tasarımlarından farklı olarak, bu sistemde kontroller ekranın katlanma mekanizmasına göre optimize edilmiş. Bu da hem ergonomik bir tutuş hem de dayanıklılık vadediyor. Samsung’un bu hamlesi, mobil oyunculuğun sınırlarını zorlayabilir.

2025’TE OYUN DÜNYASI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Mobil oyunculuğun giderek popülerleştiği bir dönemde, Samsung’un bu teknolojisi tam zamanında bir adım gibi görünüyor. Katlanabilir ekranlı telefonlarıyla zaten dikkat çeken şirket, şimdi bu deneyimi oyun konsollarına taşıyarak rakiplerine fark atmayı hedefliyor. Teknoloji meraklıları, bu patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla bekliyor.