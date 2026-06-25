Samsung, telefonları hızlandıracak yeni depolama teknolojisini tanıttı

Samsung, yeni nesil amiral gemisi telefonlarda ve yapay zeka odaklı cihazlarda kullanılabilecek UFS 5.0 depolama teknolojisini duyurdu.

SAMSUNG UFS 5.0 NE KADAR HIZLI?

Samsung'un yeni UFS 5.0 çözümü, 10,8 GB/sn'ye kadar okuma ve 9,5 GB/sn'ye kadar yazma hızı sunabiliyor.

Şirkete göre bu değerler, UFS 4.1'e kıyasla (örneğin OnePlus 15'te kullanılan) yaklaşık iki kat daha yüksek hız anlamına geliyor.

Bu fark; uygulamaların daha hızlı açılması, büyük dosyaların daha hızlı işlenmesi ve telefon içindeki yapay zeka özelliklerinin daha akıcı çalışması açısından önemli olabilir.

TELEFONLARDAKİ YAPAY ZEKA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Akıllı telefonlarda yapay zeka özellikleri giderek daha fazla cihaz içinde çalışmaya başlıyor.

Fotoğraf düzenleme, metin özetleme, canlı çeviri, kişisel asistan özellikleri ve büyük dil modeli tabanlı işlemler, telefondaki depolama biriminin de hızlı olmasını gerektiriyor.

Samsung, UFS 5.0 ile büyük verilerin daha hızlı depolanmasını ve işlenmesini hedefliyor. Daha düşük gecikme sayesinde cihaz içi yapay zeka yanıtlarının da hızlanabileceği belirtiliyor.

DAHA VERİMLİ VE DAHA KÜÇÜK

UFS 5.0 yalnızca hız tarafında değil, verimlilik tarafında da dikkat çekiyor.

Samsung'a göre yeni depolama çözümü, UFS 4.1'e kıyasla yüzde 40'ın üzerinde daha iyi güç verimliliği sunuyor.

Ayrıca depolama biriminin fiziksel boyutu yaklaşık yüzde 16,7 oranında küçültüldü. Bu sayede üreticiler, daha ince telefonlarda veya giyilebilir cihazlarda daha güçlü depolama çözümlerine yer verebilir.

Samsung, UFS 5.0'ın yalnızca telefonlarda değil, giyilebilir cihazlar ve XR ürünlerinde de kullanılabileceğini belirtiyor.

SERİ ÜRETİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Samsung, UFS 5.0 için seri üretime 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor.

Yeni depolama çözümünün 1 TB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle üretileceği belirtiliyor.

Bu takvim, teknolojinin 2027'de çıkması beklenen bazı amiral gemisi telefonlarda kullanılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

GALAXY S27 SERİSİNDE KULLANILABİLİR Mİ?

Samsung'un UFS 5.0 duyurusu, Galaxy S27 serisiyle ilgili daha önce ortaya atılan iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Sızıntılara göre Samsung, UFS 5.0 depolamayı Galaxy S27 serisindeki bazı modellerde kullanmayı değerlendiriyor olabilir.

Ancak bu noktada resmi bir doğrulama bulunmuyor. İddialar, yeni depolama teknolojisinin tüm seriye değil, yalnızca bazı üst seviye modellere gelebileceğini öne sürüyor.

Bu nedenle UFS 5.0'ın Galaxy S27, Galaxy S27 Plus veya Galaxy S27 Ultra modellerinden hangilerinde yer alacağı şimdilik net değil.

Hangi modellerde olacağı net olmasa da en azından Galaxy S27 Ultra'da bu teknolojinin yer alması bekleniyor.