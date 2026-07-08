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Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi açıklandı

Samsung'un Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8'i ne zaman tanıtacağı merak edilirken, yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi resmen duyuruldu.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi açıklandı
Enes Çırtlık

Samsung, yayımladığı basın duyurusunda Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Temmuz’da Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenleneceğini doğruladı.

Samsung un Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi açıklandı 1

Etkinlik, Samsung’un yılın ikinci yarısındaki en önemli mobil ürün duyurularından biri olacak. GSMArena'da yer alan habere göre şirketin bu etkinlikte Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Flip8 modellerini tanıtması bekleniyor.

“A NEW SHAPE UNFOLDS” NEYE İŞARET EDİYOR?

Samsung’un etkinliğe ilişkin paylaştığı tanıtım videosunda “A New Shape Unfolds” sloganı kullanıldı.

Bu ifade, şirketin yaklaşan geniş formdaki katlanabilir cihazına işaret ediyor olabilir. Bu modelin ise Galaxy Z Fold8 adıyla çıkması bekleniyor.

GALAXY UNPACKED'DA HANGİ CİHAZLAR BEKLENİYOR?

Etkinlikte Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Flip8 modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Z Fold8’in geniş formdaki yeni katlanabilir model olarak konumlandırılabileceği belirtiliyor. Galaxy Z Fold8 Ultra ise seride daha üst düzey bir seçenek olarak gündeme geliyor.

Galaxy Z Flip8 tarafında ise Samsung’un kapaklı katlanabilir telefon serisini yenilemesi bekleniyor.

GALAXY UNPACKED YAYINI NEREDEN İZLENECEK?

Galaxy Unpacked etkinliği Samsung’un resmi YouTube kanalı ve web sitesi üzerinden canlı yayımlanacak.

Samsung ayrıca müşterilerin yaklaşan katlanabilir cihazlar için şirketin resmi web sitesi üzerinden ön rezervasyon yapabileceğini belirtiyor. Bu, etkinlik öncesinde yeni cihazlara ilgi duyan kullanıcılar için erken kayıt sürecinin başladığı anlamına geliyor.

BEKLENEN DİĞER ÜRÜNLER

Samsung’un yeni katlanabilir modellerin yanında başka cihazlar da tanıtması bekleniyor.

Etkinlikte Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Watch9 ve Galaxy Able’ın da duyurulması bekleniyor.

Samsung’un hangi ürünleri kesin olarak tanıtacağı ise 22 Temmuz’daki etkinlikte netleşecek.

SAMSUNG İÇİN KATLANABİLİRLERDE YENİ DÖNEM OLABİLİR

Galaxy Unpacked’in ana işareti, Samsung’un katlanabilir telefonlarda yeni bir form arayışına girdiği yönünde.

“A New Shape Unfolds” sloganı, geniş katlanabilir beklentisini öne çıkarıyor. Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Flip8 iddiaları da etkinliğin merkezinde katlanabilir cihazların yer alacağını gösteriyor.

Ancak resmi olarak kesinleşen bilgiler şimdilik etkinliğin tarihi, yeri, canlı yayın kanalları ve Samsung’un yeni form vurgusu. Cihazların tüm özellikleri, fiyatları ve pazara çıkış takvimi için 22 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğini beklemek şart.

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