Samsung’un üç uygun fiyatlı telefonu aynı kod adıyla ortaya çıktı: Galaxy A08, M08 ve F08

Samsung’un yeni uygun fiyatlı akıllı telefonları Galaxy A08, Galaxy M08 ve Galaxy F08, resmi tanıtımları muhtemelen yaklaşırken Google Play Console’un desteklenen cihazlar listesinde ortaya çıktı. Listeleme sayesinde cihazların dahili kod adları ve model numaraları da belli oldu.

GALAXY A08’İN LTE SÜRÜMÜ LİSTEDE GÖRÜLDÜ

Galaxy A08, Google Play Console listesinde “a08” dahili kod adı ve SM-A085F model numarasıyla yer alıyor. Bu model numarası, listelenen cihazın 5G bağlantısına sahip olmayan LTE sürümü olduğunu doğruluyor.

Bununla birlikte Samsung’un daha sonra, muhtemelen gelecek yılın başlarında, Galaxy A08’in ayrı bir 5G sürümünü piyasaya sürmesi ihtimali bulunuyor. Ancak resmi bir bilgi yok.

Galaxy M08 ve Galaxy F08 de sırasıyla SM-M085F ve SM-E085F model numaralarıyla listede görüldü. Her iki telefon da Galaxy A08 ile aynı “a08” kod adını taşıyor.

Bu durum şaşırtıcı değil. Galaxy M ve Galaxy F serisindeki modeller, birkaç değişiklik dışında esas olarak birbirlerinin kardeş cihazları konumunda. Google Play Console’da görünen isimlere rağmen Samsung’un bu telefonları Galaxy M08 ve Galaxy F08 isimleriyle pazarlaması bekleniyor.

6,7 İNÇ EKRAN VE 6.000 MAH PİL GÜNDEMDE

Teknik özellikler tarafında Galaxy A08, Galaxy M08 ve Galaxy F08’in donanımlarının büyük bölümünü önceki modellerden devralması bekleniyor.

Samsung’un önceki eğilimleri temel alındığında telefonlarda 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç LCD ekran kullanılabileceği belirtiliyor. Cihazların ayrıca daha büyük bir 6.000 mAh bataryaya sahip olabileceği ve 25W hızlı şarj desteği sunabileceği ifade ediliyor.

Kamera tarafında Samsung’un yeni giriş seviyesi telefonlarının, 50 megapiksel ana kameranın öncülük ettiği çift kamera sistemini koruyabileceği tahmin ediliyor.

Telefonların uygun fiyatlı bir MediaTek yonga seti kullanması ve toza ve su sıçramalarına karşı koruma sağlayan IP54 sertifikasına sahip olması da beklenen özellikler arasında.



Samsung Galaxy A07

ANDROID 17 VE ONE UI 9 İLE GELEBİLİRLER

Yazılım tarafında ise daha dikkat çekici bir ihtimal bulunuyor. Dahili test sunucularından elde edilen bulgular, Galaxy A08, Galaxy M08 ve Galaxy F08’in daha eski One UI 8.5 yerine doğrudan Android 17 tabanlı One UI 9 ile piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Samsung şimdilik üç telefonun ne zaman tanıtılacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Galaxy A08, Galaxy M08 ve Galaxy F08’in önümüzdeki aylarda resmiyet kazanması bekleniyor.