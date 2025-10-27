Samsung'un üçe katlanabilir telefonu sahneye çıkmak üzere: Galaxy Z TriFold bu hafta tanıtılabilir!

Katlanabilir telefon rekabetinde üçe katlanan telefon dönemi başladı. Son gelen iddialara göre ise Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung da bir süredir üzerinde çalıştığı ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu (şimdilik Galaxy Z TriFold olarak anılıyor) artık görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

GALAXY Z TRIFOLD GELİYOR! YALNIZCA BİRKAÇ ÜLKEDE PİYASAYA ÇIKABİLİR

Samsung, uzun bir süredir beklenen ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu bu hafta içinde piyasaya sürebilir.

Ancak Samsung’un ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu (Galaxy Z TriFold) Çin, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere yalnızca belirli ülkelerde piyasaya sürülebilir. The Korea Herald’ın haberine göre, bu üçe katlanabilir telefon ilk kez Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 2025 zirvesi sırasında, Güney Kore’nin Kuzey Gyeongsang Eyaleti’ndeki Gyeongju kentinde tanıtılacak. Zirve 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

GALAXY Z TRIFOLD ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Katlanabilir telefonun şu anda seri üretimde olduğu ve yıl bitmeden satışa çıkabileceği bildiriliyor. Tahmini fiyatının 2.800 dolar civarında olacağı, bunun da Galaxy Z Fold 7’den 1.000 dolar daha yüksek olduğu söyleniyor.

Galaxy Z TriFold’un 6,5 inçlik bir kapak ekranına sahip olacağı, telefon tamamen açıldığında ise 10 inçlik bir katlanabilir ekrana dönüşeceği iddia ediliyor. Böylece cihaz birkaç saniye içinde tam boy bir tablete dönüşebilecek. Ayrıca, kısmen açık konumda da kullanılabilecek; bu durumda kullanıcılara 8 inçlik bir ekran sunarak Galaxy Z Fold 7’ye benzer bir deneyim sağlayacak.

Yaklaşmakta olan cihazın Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı ile donatılacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın 200 MP ana arka kamera, ultra geniş açı kamera ve özel bir telefoto kameraya ve kablosuz şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

İlk nesil bir ürün olacağı ve yalnızca sınırlı sayıda ülkede satışa sunulacağı için, Samsung’un ilk aşamada yalnızca 50.000 ila 200.000 adet üretim yapacağı bildiriliyor. Yüksek fiyat etiketi de sınırlı üretimin diğer bir nedeni olarak gösteriliyor.

GALAXY Z FLIP 7 VE GALAXY Z FOLD 7'Yİ TANITMIŞTI

Samsung, 2019’da Galaxy Fold’u piyasaya sürdükten sonra 2021’de yıllık 10 milyon Galaxy Z serisi telefon satışı yapmıştı. Ancak 2022’de satışlar düşüşe geçmiş ve 2024’e kadar durağan seyretmişti. Bu gidişatı tersine çevirmek için Samsung bu yıl Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerini tanıttı. Telefonlar ilk etapta olumlu geri dönüşler alsa da, nihai satış sonuçları henüz açıklanmadı.

HUAWEI DE ÜÇE KATLANABİLİR TELEFON ÇIKARDI

Huawei de üçe katlanabilir telefon üretmişti. Şirket, ilk üçe katlanabilir telefonu Mate XT Ultimate’ı 2024 yılında tanıtmış, ardından geçtiğimiz ay Mate XTs Ultimate modeliyle seriyi devam ettirmişti. Ancak her iki model de dışa doğru katlanan bir ekran tasarımına sahipti. Samsung’un üçe katlanabilir telefonunun ise daha dayanıklı olması için içe doğru katlanan bir ekran tasarımına sahip olacağı söyleniyor. Apple’ın ise 2026 yılında katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmesi bekleniyor.