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Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi’nde Geleneksel 2. Bal Festivali yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde sahne alan sanatçı Hande Ünsal’a, pankartla evlilik teklifi yapıldı. teklifi gören sanatçı, ’’ilginç bir gün’’ yorumunu yaptı.

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu

Kestane ve kestane balı yüzde coğrafi işaretli ürün tescilini alan Kumluca Beldesi’nde, geleneksel 2. Bal festivali düzenlendi. Gündüz başlayan festival etkinliklerinde, çocukların yüz ve saçına, ücretsiz makyaj ve sim yapılırken, tüm katılanlara pamuk şekeri ve dondurma dağıtıldı. Bartın’dan otobüslerle ücretsiz şekilde insanların taşındığı Kumluca’daki festival renkli görüntülere de neden oldu.
Belediye Başkanı şarkı söyledi
Etkinliklerin akşamki kısmında ise Selçuk Akdoğan ve ekibi sahne aldı. Sanatçı Selçuk Aydın, Kumluca belediye Başkanı Mustafa Bozkurt’u da sahneye çağırarak, birlikte şarkı söyledi.
Buzağı ve diğer hediyeler için çekiliş yapıldı
Festival çerçevesinde verilecek olan buzağı, dev ekran televizyon, altın, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi birbirinden ilginç, 100 adet hediye için ise sahnede çekiliş yapıldı. Çekiliş, sahneye çıkan Bartın Vali yardımcısı Mehmet Anıl Çolak, Kumluca belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Bartın Özel İdaresi Genel Sekreteri Ayhan Kuş ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi. Şanslı numaralara sahip olan alandaki vatandaşlar ise büyük sevin ve mutluluk yaşadı. Şanslı numaraların belediye sosyal medya hesapları ile duyurulacağı belirtildi
Basın mensubuna doğum günü sürprizi
Gazeteci Eda Koç’a ise doğum günü sürprizi yapıldı. Yapılan anonsla sahneye davet edilen Koç’a, Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt tarafından getirilen pasta ile doğum günü kutlandı.
Evlilik teklifine ’’İlginç’’ yorumu
Sahne alan sanatçı Hande Ünsal ise alanda büyük bir coşkuya sebep oldu. Kumlucalı genç Yusuf Efe Güneş isimli bir genç ise hazırladığı pankart ile sanatçıya evlilik teklifinde bulundu. Pankartı gören sanatçı hande Ünsal ise ’’Evlenme teklifleri var bana. Bugün ilginç bir gün. Arkadaşlar, özellikle rica edeceğim sizden bu pankartların hepsini toplayalım. Hepsinin fotoğraflarını alalım. Finalde ben onlara bir öpücük kondurup, imzamı atacağım, anlaştıysak eğer’’ cevabını verdi.
Sanatçıya kalp şeklinde kestane balı hediye edildi
Başkan Bozkurt, performansı ile alandakileri coşturan sanatçı Hande Ünsal’a çiçek ve kalp şeklinde çerçevede kestane balı hediye etti. Sanatçı Hande Ünsal, festivale davet ettikleri için Başkan Bozkurt’a teşekkür ederek, ’’Arı gibi çalışan bir belediye ve belediye başkanı ve bal gibi bir memlekete geldim. Çok teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı
Hediye edilen balı görevlilere teslim eden sanatçı, Kumluca balından ilk kaşığı kendisini almak istediğini söyleyerek, ’’Onu saklayın, lütfen. Sahne sonrası ilk kaşığı ben atmak istiyorum’’ dedi.
Hayranlarına duygusal mesaj
Konser alanındaki gençlerin hemen her şarkısına eşlik etmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydeden Ünsal, ’’Bal festivali ikinci kez yapılıyormuş ama bence yüzyıllardır sürecek. Çünkü gerçekten, ben bu kadar balı bir arada görmedim. Arada burnumun direğini sızlatıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben balık burcuyum. Beni sahnede ağlatmayın’’ diye konuştu
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ise sanatçılar Hande Ünsal, Selçuk Aydın, katılan protokol ve katılanlara teşekkür ederek, ’’Bir haftadır, çıkın çıkın gelin dedik. Yoğun bir kalabalık oluştu. Çok güzel bir festival yapıyoruz. Göreve geldiğimiz 29 ay da yapılamaz denilen her şeyi yaptık. Bundan sonra da Kumlucalılar için, Kumlucamızın değerleri için yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu
Bir gün süren festival sanatçı Hande Ünsal’ın konserinin tamamlanması ile sona erdi.

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu 1

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu 2

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu 3

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu 4

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu 5

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu 6

Sanatçı Hande Ünsal’dan evlilik teklifine ’’ilginç’’ yorumu 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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