Sanayi sitesindeki cinayetin sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Kastamonu’da kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıkan kavgada kaporta ustasının öldürülmesiyle olayıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Olay, 13 Temmuz 2024 yılında Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile Ümit B. ve kardeşi Fatih B. arasında kaporta tamiri ve araç boyaması sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kaporta ustası İbrahim Aslan, kurşunların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, cinayet olayına karıştığı belirlenen aynı aileden Yaşar B., Ümit B., Fatih B., Kazım B. ve Sevinç B. gözaltına alındı. Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Ümit B. ve Fatih B. tutuklanırken, Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından sanıklar hakkında"kasten öldürme" suçundan açılan dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Ümit B., "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ailemi korumak zorunda kaldım. Mecbur bırakıldım. Aracım gasp edildi. Sonra aileme silahlı saldırı oldu. Tehlikeyi savuşturmak için rast gele ateş ettim. Bu yüzden tahliyemi isterim. Yalan beyanlarda bulunuluyor. Aleyhime verilen ifadeleri kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Fatih B. ise, "Aleyhime verilen ifadeleri kabul etmiyorum. ’Fatih’te iki tane silah vardı’ şeklinde ifadeler verildi. Bundan dolayı tutuklu bulunuyorum. Sürekli aleyhime değişik ve yalan ifadeler veriliyor. 15 aydır tutukluyum, çocuğum okulu bırakmak zorunda kaldı. Hasta çocuğum var. Bir gün tedavisine dahi gidemedim. Maddi olarak da ailem zor durumda. Uzun süredir tutukluyum ve ailem mağdur oldu, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B. ise, suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlarını talep ettiler.

Maktul İbrahim Aslan’ın eşi M. Aslan da, "Hepsi tutuklansın, cezalandırılsın. Hepsi ezberlemiş şekilde ifadelerini veriyorlar" şeklinde konuştu.

Olay yerinde yapılan keşif raporunun gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

