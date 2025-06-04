Sanayideki görüntüler kan dondurdu! Çekiçle başına vurup yere yıktı

Konya'daki korkunç olay, 27 Mayıs günü Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Sanayide motor rektefiye işi yapan iş yeri sahibi M.B. (49) ile dükkana gelen oto yedek parça işi yapan U.Ş. (43) arasında araç parçaları yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

ELİNDE ÇEKİÇLE GERİ DÖNDÜ

Çıkan arbede iş yerindeki diğer kişilerce yatıştırıldı. Olay sonrası iş yerinde ayrılan U.Ş. bir süre sonra tekrar M.B.'nin yanına geldi.

DEFALARCA BAŞINA VURDU

Dükkanın içerisindeki bir çekici eline alarak daha önce tartıştığı dükkan sahibi M.B. ile tartışmasını devam ettirdi. Çıkan kavgada U.Ş. elindeki çekiçle M.B.'nin başına vurdu. Çevredekilerin kavgayı ayırma çabasına rağmen başına önce çekiç ardından yumruk ve tekme darbeleri alan M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÜKKAN SAHİBİ AĞIR YARALI

Yaralı M.B., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.B. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli U.Ş.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGA ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Arbede anları ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibi M.B.'nin iki kişi ile oturduğu esnada dükkanına gelen U.Ş. ile sözlü olarak tartışmaya başladığı, daha sonra birlikte iş yeri dışına çıktıkları, tekrar içeri girdiklerinde tartışmanın devam ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise iş yerinden ayrılan U.Ş.'nin tekrar gelip dükkanın içerisinde bulduğu ve eline aldığı çekiçle M.B.'ye yaklaştığı, tartışmalar devam ederken iş yerindeki kavgaya şahit olanlardan bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması dikkat çekiyor.

Ardından iş yeri sahibinin tekrar ayağa kalkması ile birlikte taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşüyor. M.B.'nin ittirdiği U.Ş. ise elindeki çekici M.B.'nin başına vuruyor, çekicin elinden düşmesiyle yumruk darbeleri devam ediyor. İş yerinde bulunanlar kavgayı ayırmaya uğraşırken, M.B.'nin kanlar içerisinde yerde kaldığı görüntülere yansıdı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır