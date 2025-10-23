HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sancaktepe'de dehşet! Kız kaçırma meselesinde kan aktı... 3 kişi hayatını kaybetti

İçerik devam ediyor

Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada kan aktı. Çıkan tartışma üzerine silahını çıkaran Mahir G., karşısındakilere kurşun yağdırdı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yakalanan Mahir G.'nin 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Olay, geçtiğimiz gece Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında ‘kız kaçırma’ anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi.

SİLAHINI ÇIKARIP KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mahir G.(45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere silahlı ateş etmeye başladı.

Sancaktepe de dehşet! Kız kaçırma meselesinde kan aktı... 3 kişi hayatını kaybetti 1

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sancaktepe de dehşet! Kız kaçırma meselesinde kan aktı... 3 kişi hayatını kaybetti 2

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

5 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Yapılan incelemede şüpheli Mahir G. hakkında 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm dünya beklerken planlar suya düştüTüm dünya beklerken planlar suya düştü
Göçkeada’da sel; tarım arazileri sular altında kaldıGöçkeada’da sel; tarım arazileri sular altında kaldı

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe kız kaçırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.