Sancaktepe'de kan donduran olay: Tartıştığı anne ve babasını katletti!

Kan donduran olay, 03.25 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 65 yaşındaki baba Ahmet Cin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 60 yaşındaki anne Emine Cin ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Cin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)